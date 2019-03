Klima-Demo - Van der Bellen: „Ihr jungen Leute gebt mir Hoffnung“

Wien/Österreich-weit (APA) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich am Freitag via Twitter an die Teilnehmer der „FridaysForFuture“-Demonstration gerichtet: Die Weltgemeinschaft stehe angesichts der Klimakatastrophe vor der größten Herausforderung in der Geschichte. „Ihr jungen Leute, Schülerinnen & Schüler & Studierende, gebt mir Hoffnung, dass wir diese große Herausforderung meistern können.“

Die Erwachsenen nahm das Staatsoberhaupt in die Pflicht. „Wir Erwachsene, Politikerinnen und Politiker müssen euch zuhören, denn es geht um eure Zukunft, um die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder“, schrieb Van der Bellen.