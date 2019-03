Ski alpin: Weltcup-Wertungen 1 - Nach Weltcup Soldeu und „Fall Luitz“

Wien (APA) - Die Wertungen im alpinen Ski-Weltcup vom Freitag nach dem Teambewerb der Finalwoche in Soldeu in Andorra sowie der Wiederzuerkennung des Sieges vom Riesentorlauf in Beaver Creek an Stefan Luitz:

Herren - Gesamtwertung nach 36 Rennen:

~ 1. Marcel Hirscher (AUT) 1488 * 2. Alexis Pinturault (FRA) 1013 3. Henrik Kristoffersen (NOR) 978 4. Dominik Paris (ITA) 950 5. Vincent Kriechmayr (AUT) 739 6. Beat Feuz (SUI) 722 7. Mauro Caviezel (SUI) 696 8. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 651 9. Marco Schwarz (AUT) 560 10. Kjetil Jansrud (NOR) 537 11. Christof Innerhofer (ITA) 501 12. Matthias Mayer (AUT) 496 13. Daniel Yule (SUI) 491 14. Loic Meillard (SUI) 476 15. Ramon Zenhäusern (SUI) 471

Weiter: 18. Manuel Feller (AUT) 428 21. Max Franz (AUT) 408 26. Hannes Reichelt (AUT) 302 29. Michael Matt (AUT) 288 39. Christian Hirschbühl (AUT) 206 41. Otmar Striedinger (AUT) 204 55. Christian Walder (AUT) 128 64. Johannes Strolz (AUT) 93 72. Marc Digruber (AUT) 81 79. Christoph Krenn (AUT) 72 80. Daniel Danklmaier (AUT) 71 90. Romed Baumann (AUT) 63 96. Stefan Brennsteiner (AUT) 53 98. Johannes Kröll (AUT) 45 105. Christopher Neumayer (AUT) 35 116. Philipp Schörghofer (AUT) 23 122. Roland Leitinger (AUT) 19 127. Magnus Walch (AUT) 15 131. Mathias Graf (AUT) 13 ~ Riesenslalom Herren (8):

~ 1. Marcel Hirscher (AUT) 640 * 2. Henrik Kristoffersen (NOR) 492 3. Alexis Pinturault (FRA) 369 4. Thomas Fanara (FRA) 289 5. Loic Meillard (SUI) 287 6. Zan Kranjec (SLO) 284 7. Matts Olsson (SWE) 276 8. Tommy Ford (USA) 221 9. Stefan Luitz (GER) 207 10. Mathieu Faivre (FRA) 194 11. Marco Odermatt (SUI) 165 12. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 165 13. Rasmus Windingstad (NOR) 158 14. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 158 15. Gino Caviezel (SUI) 148

Weiter: 18. Manuel Feller (AUT) 120 29. Stefan Brennsteiner (AUT) 53 31. Marco Schwarz (AUT) 49 34. Johannes Strolz (AUT) 26 36. Philipp Schörghofer (AUT) 23 41. Roland Leitinger (AUT) 19 44. Magnus Walch (AUT) 15 52. Matthias Mayer (AUT) 4 55. Max Franz (AUT) 1 . Vincent Kriechmayr (AUT) 1 ~ Mannschaft Herren (36):

~ 1. Österreich 5890 2. Schweiz 4412 3. Frankreich 3849 4. Norwegen 3669 5. Italien 2767 6. Deutschland 1306 7. USA 1219 8. Slowenien 784 9. Schweden 741 10. Kanada 503 11. Kroatien 344 12. Großbritannien 312 13. Russland 140 14. Bulgarien 95 15. Slowakei 43 16. Belgien 35 17. Andorra 30 18. Südkorea 11 19. Japan 9 20. Finnland 8 21. Tschechien 4 ~ Nationencup (69):

~ 1. Österreich 11152 2. Schweiz 7744 3. Italien 5549 4. Norwegen 5535 5. Frankreich 5096 6. USA 3517 7. Deutschland 3162 8. Schweden 2357 9. Slowenien 1618 10. Kanada 1525 11. Slowakei 1278 12. Liechtenstein 411 13. Kroatien 344 14. Großbritannien 336 15. Tschechien 174 16. Russland 145 17. Bulgarien 95 18. Andorra 60 19. Belgien 35 20. Finnland 32 21. Serbien 29 22. Polen 28 23. Neuseeland 20 24. Japan 17 25. Südkorea 11 26. Australien 9 27. Argentinien 6 ~ * = vorzeitig Gesamtsieger