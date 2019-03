Skifliegen: Kraft Zweiter in Qualifikation in Vikersund

Vikersund (APA) - Stefan Kraft hat am Freitag als Zweiter der Qualifikation für den Skiflug-Weltcup-Bewerb in Vikersund am Sonntag seine Gesamtführung in der Raw-Air-Serie erfolgreich verteidigt. Der Gesamtsieger von 2017 landete bei 230 m und wurde nur vom Weltcupsieger Ryoyu Kobayashi mit 232 m übertroffen. Der Japaner rückte Kraft in der Serie vor dem Teambewerb am Samstag bis auf 6,6 Punkte nahe.

Auch Michael Hayböck (14.), Manuel Fettner (23.) und Daniel Huber (34.) sind im Einzelbewerb am Sonntag (jeweils 17.00 Uhr/live ORF eins) dabei. Ausgeschieden sind Philipp Aschenwald, Clemens Aigner, und Jan Hörl.