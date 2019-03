US-Börsen im Verlauf fester, Dow Jones gewinnt 0,61 Prozent

New York (APA) - Die New Yorker Aktienbörse hat am Freitag im Verlauf fester tendiert. Gegen 19.15 Uhr notierte der Dow Jones mit einem Zuwachs von 155,74 Zählern oder 0,61 Prozent bei 25.865,68 Punkten. Der S&P-500 Index lag 15,92 Punkte oder 0,57 Prozent im Plus bei 2.824,40 Zähler. Der Nasdaq Composite Index steigerte sich um 72,81 Zähler oder 0,95 Prozent auf 7.703,72 Einheiten.

Die jüngste Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China dürfte für eine optimistische Grundstimmung an der Wall Street gesorgt haben. Aktuelle Konjunkturdaten fielen hingegen überwiegend enttäuschend aus.

So ist die US-Industrieproduktion im Februar um 0,1 Prozent im Monatsabstand gestiegen. Das ist deutlich schwächer, als am Markt erwartet worden war. Außerdem hatte sich die Stimmung in den Industrieunternehmen in der Region New York im März überraschend eingetrübt. Der Empire-State-Index fiel um 5,1 Punkte auf 3,7 Zähler und damit auf den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren.

Die Verbraucherstimmung hat sich dagegen im Februar stärker als erwartet aufgehellt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg um 4,0 Punkte auf 97,8 Punkte. Analysten hatten bloß mit 95,6 Punkte gerechnet.

Unternehmensseitig zog Oracle mit seiner Zahlenvorlage die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Der Umsatz und Gewinn des Softwarekonzern lag in etwa im Rahmen der Erwartungen am Markt. Zudem stellte Oracle eine erhöhte Dividende in Aussicht. Nichtsdestotrotz zeigten sich die Oracle-Aktien mit einem Plus von 0,3 Prozent.

Der Chiphersteller Broadcom stimmte mit seinem Ausblick zuversichtlich. Wie andere Branchenkollegen zuvor rechnet auch Broadcom mit einer Verbesserung im zweiten Halbjahr. Die Aktien stiegen um satte 7,6 Prozent.

Darüber hinaus richtet sich der Blick der Anleger wieder einmal auf Tesla. Der Autobauer hatte am Freitag vor Handelsstart sein neues Model Y vorgestellt - und damit die Erwartungen der Investoren offenbar enttäuscht. Die Tesla-Papiere notierten mit einem Abschlag von fast fünf Prozent.

