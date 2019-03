Golf: Fleetwood und McIlroy Halbzeitführende der Players Championship

Ponte Vedra Beach (Florida) (APA/dpa) - Tommy Fleetwood aus England und der Nordire Rory McIlroy liegen mit jeweils zwölf Schlägen unter Par bei der hochkarätig besetzten Players Championship in Ponte Vedra Beach nach zwei von vier Runden in Führung. US-Superstar Tiger Woods erlebte indes am Freitag am 17. Loch ein Desaster, schlug zwei Bälle ins Wasser und schaffte mit neun Schlägen Rückstand auf das Spitzenduo gerade noch den Cut.

Die Players Championship im TPC Sawgrass ist nach den vier Major-Turnieren der wichtigste Einzel-Bewerb der Profigolfer.