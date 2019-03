Terrasse von Wiener Neustädter Wohngebäude stand in Flammen

Wiener Neustadt (APA) - Die Terrasse im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses ist Samstagfrüh in Wiener Neustadt in Flammen gestanden. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, eine Ausbreitung des Feuers in den Innenraum des Gebäudes wurde verhindert, teilte die FF Wiener Neustadt in einer Aussendung mit. Verletzt wurde demnach niemand.

Die Einsatzkräfte wurde gegen 4.00 Uhr von einem Anrainer alarmiert. Beim Eintreffen der Helfer hatten die Flammen bereits auf weite Teile der Holzterrasse sowie auf eine Tür übergegriffen, berichtete die Feuerwehr.

Eine besondere Gefahr habe ein in unmittelbarer Nähe des Brandherdes abgestellter Gasgriller dargestellt. Die Gasflasche sei aber schnellstmöglich aus dem kritischen Bereich entfernt worden. Die FF Wiener Neustadt stand mit mehreren Fahrzeugen und über 20 Mitgliedern im Einsatz.