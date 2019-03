Formel 1: Qualifying-Ergebnisse Melbourne - Hamilton auf Pole

Melbourne (APA) - Der Endstand des Qualifyings für den Formel-1-Grand-Prix von Australien am Samstag in Melbourne (entspricht auch der vorläufingen Startaufstellung für das Rennen am Sonntag/Start 6.10 Uhr/live ORF eins, RTL und Sky):

1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:20,486 Min. (Schnitt: 237,194 km/h) - 2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:20,598 - 3. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:21,190 - 4. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:21,320 - 5. Charles Leclerc (MON) Ferrari 1:21,442 - 6. Romain Grosjean (FRA) Haas 1:21,826 - 7. Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:22,099 - 8. Lando Norris (GBR) McLaren 1:22,304 - 9. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 1:22,314 - 10. Sergio Perez (MEX) Racing Point 1:22,781 (alle in Q3) - 11. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1:22,562 (in Q2) - 12. Daniel Ricciardo (AUS) Renault 1:22,570 - 13. Alexander Albon (THA) Toro Rosso 1:22,636 - 14. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 1:22,714 - 15 Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 1:22,774 - 16. Lance Stroll (CAN) Racing Point 1:23,017 (in Q1) - 17. Pierre Gasly (FRA) Red Bull 1:23,020 - 18. Carlos Sainz (ESP) McLaren 1:23,084 - 19 George Russell (GBR) Williams 1:24,360 - 20. Robert Kubica (POL) Williams 1:26,067