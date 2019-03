EU-Wahl - Grüne wählen Kandidaten für EU-Wahl

Wien (APA) - In Wien hat am Samstagvormittag der 40. Bundeskongress der Grünen begonnen. Bei dem Treffen in der Expedithalle am Kulturareal der früheren Ankerbrotfabrik in Favoriten kürt die Partei ihre Kandidaten für die EU-Wahl im Mai. Für die Spitzenkandidatur stellt sich Bundessprecher Werner Kogler zur Wahl, Listenzweite soll die bekannte TV-Köchin Sarah Wiener werden.

Die Veranstaltung unter dem Motto „Mutig für Europa“ begann mit einer Trauerminute für die diese Woche verstorbene langjährige Grünen-Politikerin Gabriela Moser. Auch Werner Haslauer, dem im Februar verstorbenen ersten Grünen Bundesgeschäftsführer, wurde gedacht.

Die Spitzenkandidatin der Wiener Grünen, Birgit Hebein, begrüßte die Teilnehmer als Gastgeberin. „Wir wissen, der Wahlkampf wird eine beinharte Auseinandersetzung werden, eine Weichenstellung, wo es um eine entscheidende Frage geht: Entwickelt sich Europa in die Richtung der Rechten, der Spaltung oder entwickelt sich Europa im Sinne des Zusammenhalts“, schwor sie die Delegierten auf den Wahlkampf ein.

Auch in Richtung der türkis-blauen Bundesregierung zeigte sie sich kämpferisch: Es gehe „um die Abwehr des Angriffs auf unseren Rechtsstaat, unsere Demokratie und unseren Sozialstaat“, sagte Hebein. „Wir spüren es auch in Wien, eiskalt ziehen sie ein Armutsbeschaffungsgesetz durch“, empörte sie sich und betonte: „Wir stellen uns diesen Entwicklungen entgegen.“

Im Anschluss stehen die Vorstellung und die Wahl der Kandidaten für die ersten drei Listenplätze - auf Platz drei kandidiert die EU-Abgeordnete Monika Vana - am Programm. Danach werden auch noch die Plätze vier bis sechs fixiert.

Die Grünen werden sich nach jetzigem Umfragenstand mit einem Mandat begnügen müssen. Für den Einzug von zwei Mandataren ins EU-Parlament bräuchten sie rund neun Prozent Stimmanteil. Bei der Wahl 2014 hatten sie noch den Rekordwert von 14,5 Prozent und damit drei Mandate geschafft.

