Turnen: Höck Weltcup-14. an den Ringen, Schwab 15. auf dem Reck

Baku (APA) - Der Steirer Vinzenz Höck hat beim Turn-Weltcup an den Einzelgeräten in Baku an den Ringen den 14. Platz belegt, der Vorarlberger Matthias Schwab landete auf dem Reck an der 15. Stelle. Höck, dem die viertschwierigste Kür des Feldes nicht fehlerfrei gelang, fehlten mehr als 0,6 Punkte auf das Finale der besten acht. Schwab unterliefen nach eigenen Worten „Schlampigkeitsfehler im leichteren Teil.