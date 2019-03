Feuerwehrmann soll mehrere Brände im Bezirk Mistelbach gelegt haben

Poysdorf (APA) - Ein Feuerwehrmann soll ab dem Sommer 2018 mehrere Brände im Bezirk Mistelbach gelegt haben. Der 23 Jahre alte Einheimische wurde festgenommen und am Donnerstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Bei der Einvernahme war der Mann teilgeständig, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag in einer Aussendung.

Dem 23-Jährigen wird demnach vorgeworfen, im Zeitraum von 31. Oktober 2018 bis zum 26. Jänner in Poysdorf drei Scheunenbrände gelegt zu haben. Außerdem soll der Feuerwehrmann im vergangenen Sommer Strohballen, Weizenfelder und Böschungen angezündet haben. Mehrmals soll der 23-Jährige auch falschen Alarm ausgelöst haben, indem er die Notrufnummer gewählt hatte, ohne dass ein Grund für einen Einsatz bestand.