Fünf Autos brannten auf Parkplatz in Niederösterreich aus

Schwechat (APA) - Fünf Autos sind Samstagfrüh auf einem Parkplatz in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) ausgebrannt. Nach Polizeiangaben konnte ein Bezirksbrandermittler bei der Besichtigung keine Ursache feststellen. Die Ermittlungen sollen am Montag fortgeführt werden, dazu werde ein weiterer Sachverständiger beigezogen, teilte die Exekutive in einer Aussendung mit.

Die Brandstelle in der Nähe des Bahnhofs wurde großräumig abgesperrt. Mitglieder der FF Schwechat löschten die Flammen innerhalb von rund 25 Minuten, teilte die Feuerwehr mit.