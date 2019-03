Langlauf: Tritscher in Falun in Qualifikation als 33. gescheitert

Falun (APA) - Der Salzburger Bernhard Tritscher ist am Samstag im Skating-Sprintrennen des Skilanglauf-Weltcups in Falun in der Qualifikation ausgeschieden. Der 30-Jährige landete an der 33. Stelle, 1,42 Sekunden fehlten ihm zum Aufstieg ins Viertelfinale der besten 30. Die Bestzeit ging auf das Konto des Weltmeisters Johannes Hösflot Kläbo aus Norwegen.