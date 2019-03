Betrunkener bedrohte in Graz Polizisten und randalierte: Festnahme

Graz (APA) - Ein 45-jähriger Mann hat am Samstag in der Früh am Grazer Bahnhof zwei Polizisten massiv beschimpft und bedroht. Er lag am Boden, die Beamten alarmierten die Rettung. Plötzlich begann er herumzuschreien und die Beamten zu bedrohen. Der Betrunkene wurde festgenommen, wobei er auf der Fahrt zur Polizeiinspektion weiter schimpfte und randalierte. Die Erhebungen waren am Nachmittag noch im Gange.