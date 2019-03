Evangelischer Bischof: Chalupka steht zur Verfügung

Wien (APA) - Nach dem Kärntner Superintendenten Manfred Sauer hat sich ein weiterer prominenter Protestant bereit erklärt, Michael Bunker als Bischof der Lutheraner zu folgen: Der ehemalige Diakonie-Direktor Michael Chalupka bestätigte am Samstag gegenüber der APA, dass er offiziell für dieses Amt bereit steht.

„Das habe ich getan“, antwortete Chalupka auf die Frage, ob er offiziell Interesse an einer Nominierung als Bischofskandidat angemeldet habe. Diese kann durch eine der Superintendentialversammlungen erfolgen, die bis 30. März in den Diözesen Tagen. Tags darauf endet die Nominierungsfrist. Die Bischofswahl Erfolg am 4. Mai in Wien.

Als Bischof wäre es Chalupka ein Anliegen, „sichtbar zu machen, was die evangelische Kirche ausmacht“ - dies nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Diskussion über den Karfreitag als protestantischer Feiertag.