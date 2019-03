Kriminelle in Oberösterreich scheiterten mit Brecheisen an Bankomaten

St. Stefan am Walde (APA) - Zwei Kriminelle, die einen Bankomaten in St. Stefan am Walde (Bezirk Rohrbach) mit Brecheisen knacken wollten, sind in der Nacht auf Samstag gescheitert. Die beiden entkamen nach der versuchten Tat unerkannt. Um zum Automaten zu kommen, hatten sie die Eingangsschiebetür des Geldinstitutes ausgehängt.

Das Duo war vermummt, trug Jogginghosen und Sportschuhe sowie dunkle Oberbekleidung. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen und bat um Hinweise unter 059133/403388.