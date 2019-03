Judo: Polleres bei Grand Slam in Jekaterinburg auf Rang fünf

Jekaterinburg (APA) - Michaela Polleres hat das Grand-Slam-Turnier der Judoka in Jekaterinburg am Samstag in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm auf dem fünften Platz beendet. Die 21-Jährige verlor zunächst erst im Halbfinale gegen die amtierende Vize-Weltmeisterin Marie Eve Gahie (FRA), den Kampf um Platz drei entschied dann Afrika-Meisterin Assmaa Niang (MAR) mit Ippon für sich.

Magdalena Krssakova wurde in der Klasse bis 63 kg Siebente. Am Sonntag sind beim Turnier in Russland noch weitere Österreicher im Einsatz.