Langlauf: Ergebnisse Weltcup-Sprint Falun - Siege an Nilsson, Kläbo

Falun (APA) - Ergebnisse vom Weltcup-Sprint der Skilangläufer im Skating vom Samstag in Falun:

Damen: 1. Stina Nilsson (SWE) 3:07,72 Minuten - 2. Maiken Caspersen Falla (NOR) +0,71 Sekunden - 3. Maja Dahlqvist (SWE) 2,14 - 4. Ida Ingemarsdotter (SWE) 3,13 - 5. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) 5,09 - 6. Anamarija Lampic (SLO) 8,87

Weltcup-Gesamtwertung (nach 25 von 29 Bewerben): 1. Östberg 1.374 Punkte - 2. Natalia Neprjajewa (RUS) 1.327 - 3. Krista Parmakoski (FIN) 1.075. Weiter: 20. Teresa Stadlober (AUT) 332

Herren: 1. Johannes Hösflot Kläbo (NOR) 2:52,38 - 2. Emil Iversen (NOR) +0,10 - 3. Sindre Björnestad Skar (NOR) 0,28 - 4. Federico Pellegrino (ITA) 0,71 - 5. Martin Bergström (SWE) 1,97 - 6. Eirik Brandsdal (NOR) 2,18. Weiter (in Qualifikation out): 33. Bernhard Tritscher (AUT)

Weltcup-Gesamtwertung (nach 25 von 29 Bewerben): 1. Klaebo 1.381 - 2. Alexander Bolschunow (RUS) 1.279 - 3. Sjur Röthe (NOR) 802. Weiter: 77. Dominik Baldauf (AUT) 48 - 96. Max Hauke (AUT) 32