Mexikanischer Journalist in Stadt an US-Grenze erschossen

Mexiko-Stadt (APA/dpa) - Ein mexikanischer Journalist ist in einer Stadt an der Grenze zu den USA erschossen worden. Santiago Barroso sei in seinem Haus in San Luis Río Colorado im nördlichen Bundesstaat Sonora mit drei Schüssen getötet worden, teilte die Journalisten-Vereinigung Sonoras am Samstag auf Twitter mit.

Der 47-Jährige habe am Freitagabend seine Haustür geöffnet und sei dann von einem oder mehreren Bewaffneten angegriffen worden, erklärte die Vereinigung. Barroso sei noch in ein Krankenhaus gebracht worden, dort starb er aber an seinen Verletzungen. Er hatte für verschiedene Medien in der Grenzregion gearbeitet.

Anfang Februar war im Bundesstaat Tabasco der Journalist Jesús Ramos Rodríguez erschossen worden, als er in der Gemeinde Emiliano Zapata in einem Restaurant frühstückte. Barroso ist nun mindestens der dritte getötete Journalist in diesem Jahr in dem lateinamerikanischen Land. Im vergangenen Jahr wurden in Mexiko mindestens elf Medienschaffende getötet. Mexiko gilt als eines der gefährlichsten Länder der Welt für die Ausübung des Berufs.