Bilbao (APA) - Vier Tage nach dem Aus in der Fußball-Champions-League hat es für Atletico Madrid den nächsten Rückschlag gesetzt. Der Tabellenzweite verlor am Samstag in der spanischen Liga bei Athletic Bilbao durch Treffer von Inaki Williams (73.) und Kenan Kodro (85.) mit 0:2 und liegt damit nach Verlustpunkten gerechnet schon zehn Zähler hinter dem FC Barcelona, der am Sonntag bei Betis Sevilla antritt.

Zudem schmolz der Vorsprung von Atletico auf den Dritten Real Madrid auf zwei Punkte.