Eishockey: Detroit besiegte mit Vanek New York Islanders 2:1

Detroit (APA) - Die Detroit Red Wings haben am Samstag ihre Misserfolgsserie in der nordamerikanischen Eishockey-Liga (NHL) beendet. Das Heim-2:1 über die New York Islanders war der erste Erfolg nach zuletzt vier Niederlagen in Folge für den Club von Thomas Vanek, der es auf 12:17 Minuten Einsatzzeit brachte.