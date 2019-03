Handball: Hard gewann Spitzenspiel bei Tabellenführer Krems

Krems (APA) - HC Hard hat am Samstag im Spitzenspiel der Handball-Liga einen 29:25-Auswärtssieg gegen Spitzenreiter UHK Krems gefeiert. Damit fügte der Tabellenzweite den Niederösterreichern die erste Niederlage in der laufenden Bonusrunde zu und reduzierte den Rückstand auf vier Punkte.

In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie ging es mit einem 13:13 in die Pause. In den letzten zehn Minuten aber drehten die Vorarlberger auf und beendeten den Erfolgslauf der Kremser, die zuvor fünfmal in Serie gewonnen hatten.