Ski Freestyle: Müllauer nach Big-Air-Sensationssieg „überglücklich“

Quebec (APA) - Der Salzburger Lukas Müllauer hat mit seinem Sieg im Big-Air-Weltcup in Quebec City österreichische Freeski-Geschichte geschrieben. Es war der erste Podestplatz für den ÖSV in dieser Disziplin. „Mir fehlen noch ein bisschen die Worte, und ich muss das Ganze erst realisieren“, erklärte Müllauer nach seinem unerwarteten Triumph am Samstag in Kanada. „Das ist wie mein bester Tag überhaupt.“

Müllauer landete nach seinem Erfolg beim Finale in der Big-Air-Weltcupwertung auf Rang vier. „Ich freue mich wahnsinnig, dass ich meine Tricks endlich wie gewollt zeigen konnte“, sagte der Saalfeldener. Bisher hatte es der 21-Jährige im Weltcup nur einmal in die Top Ten geschafft - im August 2015 in einem Halfpipe-Bewerb in Neuseeland. Müllauer: „Ich bin überglücklich, endlich am Podium stehen zu können - und dann auch noch ganz oben.“