Kollision von Kleinbus und Pkw auf A1 in NÖ forderte zwei Verletzte

Ybbs (APA) - Auf der Westautobahn (A1) im Bezirk Melk ist in der Nacht auf Sonntag in Richtung Salzburg ein Kleinbus mit einem Pkw kollidiert. Beide Lenker wurden bei dem Zusammenstoß in der Nähe der Auffahrt Ybbs an der Donau leicht verletzt, teilte das Rote Kreuz in einer Aussendung mit. Die Männer wurden nach der Versorgung an Ort und Stelle in das Landesklinikum Amstetten eingeliefert.