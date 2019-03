Langlauf: Weltcup-Ergebnisse Falun 1 - Damen, 10 km Skating

Falun (APA) - Ergebnisse vom Langlauf-Weltcup in Falun vom Sonntag:

Damen - 10 km Skating: 1. Therese Johaug (NOR) 25:23,9 Minuten - 2. Ebba Andersson (SWE) +18,5 Sekunden - 3. Jessica Diggins (USA) 30,3 - 4. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) 30,8 - 5. Heidi Weng (NOR) 41,4 - 6. Krista Parmakoski (FIN) 45,4. Keine Österreicherin am Start.

Gesamtweltcup (28 von 32 Bewerbe): 1. Östberg 1.424 Punkte - 2. Natalia Neprjajewa (RUS) 1.327 - 3. Parmakoski 1.115 - 4. Johaug 1.060. Weiter: 21. Teresa Stadlober (AUT) 332