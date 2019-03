Dachstuhl in Flammen: Acht Feuerwehren im Bezirk Scheibbs im Einsatz

Göstling (APA) - Im Ortszentrum von Göstling an der Ybbs (Bezirk Scheibbs) ist am Sonntag der Dachstuhl eines Gebäudes in Flammen gestanden. Es bildete sich eine weithin sichtbare Rauchsäule, teilte die FF Göstling auf Facebook mit. Im Einsatz standen Mitglieder von acht Wehren. Auch Rettung und Polizei waren an Ort und Stelle, wurde berichtet.