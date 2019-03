Mann mit Glas in Oberösterreich schwer am Auge verletzt

Neuhofen/Krems (APA) - Mit einem Glas ist in der Nacht auf Sonntag ein 28-Jähriger in einer Diskothek in Neuhofen an der Krems (Bezirk Linz-Land) schwer am Auge verletzt worden. Ein Lokalgast hatte ihn angegriffen und war danach unerkannt geflüchtet. Das Opfer musste ins UKH Linz eingeliefert werden. Die Polizei bat um Hinweise zum Täter, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Bis Sonntagnachmittag gab es keinerlei Hinweise zur Identität des Gesuchten, teilte ein Polizist der Bezirksleitstelle der APA mit. Sanitäter versorgten das verwundete, rechte Auge des 28-Jährigen. Danach brachte ihn die Rettung in das Unfallkrankenhaus. Die Polizeiinspektion Neuhofen an der Krems bat unter 059133/4139 um sachdienliche Hinweise.