Jakarta (APA/dpa) - Bei der Sturzflut in der indonesischen Provinz Papua sind nach jüngsten Angaben der Polizei mindestens 73 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 74 weitere wurden verletzt, wie ein Katastrophenschutz-Sprecher am Sonntag mitteilte. Nach heftigem Regen seien am Samstag mehrere Dörfer in der Region der Provinzhauptstadt Jayapura von den Wassermassen überschwemmt worden.

( 0342-19, 88 x 55 mm)