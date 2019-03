Kombination: Ergebnisse Weltcup-Finale Schonach - Riiber 1.

Schonach (APA) - Ergebnisse des Weltcup-Finales in der Nordischen Kombination in Schonach am Sonntag:

1. Jarl Magnus Riiber (NOR) 25:14,9 Min. (2. im Springen/9. im Langlauf) - 2. Jan Schmid (NOR) +25,0 Sek. (4./8.) - 3. Bernhard Gruber (AUT) 38,2 (6./9.) - 4. Alessandro Pittin (ITA) 49,2 (22./3.) - 5. Akito Watabe (JPN) 1:12,9 Min. (9./17.) - 6. Ilkka Herola (FIN) 1:18,5 (14./12.) - 7. Paul Gerstgraser (AUT) 1:21,2 (19./10.) - 8. Franz-Josef Rehrl (AUT) 1.23,2 (26./5.) - 9. Lukas Greiderer (AUT) 1:25,2 (26./5.) - 10. Magnus Krog (NOR) 1:26,2 (37./2.). Weiter: 16. Wilhelm Denifl (AUT) 1:45,3 (7./28.) - 40. Martin Fritz (AUT) 3:41,2 (52./20.). Nicht gestartet u.a.: Lukas Klapfer, Johannes Lamparter (beide AUT).

Weltcup-Endstand: 1. J. M. Riiber 1.518 - 2. A. Watabe (JPN) 893 - 3. Rehrl 841 - 4. Johannes Rydzek (GER) 806 - 5. Vinzenz Geiger (GER) 803 - 6. Mario Seidl (AUT) 729. Weiter: 13. Fritz 372 - 16. Gruber 356 - 17. Greiderer 342 - 18. Klapfer 305 - 20. Denifl 266 - 31. Gerstgraser 105 - 32. Orter 101 - 37. Lamparter 82 - 48. Thomas Jöbstl 36.

Nationencup: 1. Norwegen 4.937 - 2. Deutschland 4.117 - 3. Österreich 4.060 - 4. Japan 2.063 - 5. Finnland 1.196 - 6. Frankreich 743 - 7. Italien 697 - 8. Polen 345