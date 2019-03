Langlauf: Bolschunow wahrte mit Falun-Sieg Chance auf Gesamt-Weltcup

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA228 vom 17.03.2019 muss es im ersten Satz des zweiten Absatzes: Damit trennen die beiden vor der Finalwoche in Quebec nur noch 14 (nicht: 102) Punkte. --------------------------------------------------------------------- ~ Falun (APA/dpa) - Der russische Langläufer Alexander Bolschunow hat am Sonntag das 15-Kilometer-Freistil-Rennen in Falun gewonnen und damit seine Chance auf den Sieg im Gesamtweltcup gewahrt. Der 22-Jährige setzte sich in Schweden vor den beiden Norwegern Martin Johnsrud Sundby und Didrik Tönseth durch. Bolschunows Rivale um den Gesamtweltcup, der Norweger Johannes Kläbo, belegte nur den 19. Rang.

Damit trennen die beiden vor der Finalwoche in Quebec nur noch 14 Punkte. Bernhard Tritscher landete als einziger ÖSV-Teilnehmer in Falun auf dem 49. Rang.