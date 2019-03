Falun (APA) - Herren, 15 km Skating: 1. Alexander Bolschunow (RUS) 33:18,6 Min. - 2. Martin Johnsrud Sundby (NOR) +8,9 Sek. - 3. Didrik Tönseth (NOR) 17,7 - 4. Sjur Röthe (NOR) 32,2 - 5. Andrej Larkow (RUS) 41,3 - 6. Simen Hegstad Krüger (NOR) 44,6. Weiter: 19. Johannes Hösflot Kläbo (NOR) 1:22,1 - 49. Bernhard Tritscher (AUT) 2:59,7

Gesamt-Weltcup nach 28 von 32 Bewerben: 1. Kläbo 1.393 Punkte - 2. Bolschunow 1379 - 3. Röthe 852