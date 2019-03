Superheldin „Captain Marvel“ weiter an Spitze der US-Kinocharts

Los Angeles (APA/dpa) - Eine Marvel-Superheldin behauptet in Nordamerika den Spitzenplatz der Kinocharts: „Captain Marvel“ mit Brie Larson in der Hauptrolle lag auch am zweiten Wochenende in den USA und Kanada mit Einnahmen von rund 69 Millionen Dollar (etwa 61 Millionen Euro) vorn. Nach einem hervorragenden Start vor einer Woche flossen damit in Nordamerika schon rund 266 Millionen Dollar in die Kasse.

Der zweite Platz ging an den Animationsfilm „Willkommen im Wunder Park“, der bei seinem Kinodebüt laut „Box Office Mojo“ geschätzte 16 Millionen Dollar einspielte. Die vom Paramount-Studio verfilmte Geschichte dreht sich um ein kleines Mädchen, das in einem Wald einen magischen Vergnügungspark entdeckt.

Als weiterer Neueinsteiger belegte die Teenager-Romanze „Five Feet Apart“ mit 13 Millionen Dollar den dritten Chart-Platz. Haley Lu Richardson und Cole Sprouse spielen zwei junge Patienten, die an einer lebensbedrohlichen Stoffwechselerkrankung leiden und sich daher nicht berühren dürfen.

An seinem vierten Wochenende verdiente der Animationsfilm „Drachenzähmen leicht gemacht 3“ auf Rang vier weitere neun Millionen Dollar dazu, gefolgt von der Komödienfortsetzung „A Madea Family Funeral“ (acht Millionen Dollar) auf dem fünften Platz.