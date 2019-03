Fußball: Sevilla feierte mit Wöber 12. Saisonsieg - 1:0 bei Espanyol

Barcelona (APA) - Der FC Sevilla hat am Sonntag seinen zwölften Saisonsieg in der spanischen Fußball-Meisterschaft gefeiert. ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber kam beim 1:0-Erfolg der Gäste bei Espanyol Barcelona links in der Abwehr über die volle Distanz zum Einsatz. Es war der sechste Ligaeinsatz für den 21-jährigen Ex-Ajax-Amsterdam-Spieler, in Pflichtspielen der siebente insgesamt.

Den einzigen Treffer erzielte Wissam Ben Yedder aus einem Elfmeter in der 53. Minute. Sevilla liegt mit 43 Punkten auf Rang sechs, nur zwei Zähler fehlen auf den Vierten Getafe.