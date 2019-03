Skispringen: Ryoyu Kobayashi vor Kraft Sieger der Raw-Air-Serie

Vikersund (APA) - Stefan Kraft hat am Sonntag im 16. und letzten Sprung den Gesamtsieg in der norwegischen Raw-Air-Serie verpasst. Der Gewinner der Premiere 2017 musste dem Japaner Ryoyu Kobayashi nach dem abschließenden Skifliegen in Vikersund um 2,9 Punkte oder weniger als drei Meter den Vortritt lassen. In der vom Slowenen Domen Prevc gewonnenen Tageswertung wurde Kraft hinter Kobayashi Dritter.