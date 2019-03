Skifliegen: Weltcup-Ergebnisse Vikersund - D. Prevc 1.

Vikersund (APA) - Ergebnisse des Weltcup-Skifliegens in Vikersund am Sonntag:

~ 1. Domen Prevc (SLO) 455,7 (241,0/232,5) 2. Ryoyu Kobayashi (JPN) 454,6 (237,0/239,0) 3. Stefan Kraft (AUT) 443,2 (236,5/229,5) 4. Jakub Wolny (POL) 438,8 (230,0/225,5) 5. Markus Eisenbichler (GER) 434,3 (223,0/230,0) 6. Robert Johansson (NOR) 431,6 (237,0/224,0) 7. Johann Andre Forfang (NOR) 420,3 (229,5/217,5) 8. Simon Ammann (SUI) 416,3 (224,0/215,5) 9. Piotr Zyla (POL) 408,9 (212,0/232,0) 10. Dawid Kubacki (POL) 405,3 (214,5/225,0) 11. Andreas Wellinger (GER) 404,6 (216,5/214,0) 12. Kamil Stoch (POL) 397,8 (207,5/225,5) 13. Richard Freitag (GER) 391,7 (211,5/225,0) 14. Jewgenij Klimow (RUS) 391,0 (215,5/221,5) 15. Yukiya Sato (JPN) 388,9 (213,0/216,5) 16. Peter Prevc (SLO) 383,4 (201,5/220,5) 17. Daniel Huber (AUT) 381,5 (214,5/213,0) 18. Antti Aalto (FIN) 380,8 (202,0/217,0) 19. Anze Semenic (SLO) 379,2 (212,0/192,0) 20. Constantin Schmid (GER) 375,8 (206,0/215,5) 21. Michael Hayböck (AUT) 374,2 (202,0/215,5) 22. Karl Geiger (GER) 371,9 (204,0/209,0) 23. Marius Lindvik (NOR) 371,8 (200,5/213,0) 24. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) 370,2 (188,5/212,5) 25. Timi Zajc (SLO) 366,8 (202,5/209,5) 26. Anders Fannemel (NOR) 364,9 (201,0/204,0) 27. Dmitrij Wassilijew (RUS) 363,2 (197,0/202,0) 28. Halvor Egner Granerud (NOR) 358,5 (194,5/201,5) 29. Naoki Nakamura (JPN) 348,8 (192,5/194,0) 30. Michail Nasarow (RUS) 343,3 (199,0/192,0) ~ Nicht für das Finale qualifiziert u.a.: 34. Manuel Fettner; nicht für den Bewerb qualifiziert u.a.: Philipp Aschenwald, Clemens Aigner, Jan Hörl (alle AUT)