Eishockey: Ergebnisse EBEL-Viertelfinale 2 - KAC führt 3:0

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA283 vom 17.03.2019 muss das Ergebnis richtig heißen: 4:3 (nicht 3:2) --------------------------------------------------------------------- ~ Graz (APA) - Ergebnisse der Erste Bank Eishockey-Liga (EBEL) vom Sonntag - Viertelfinal-Play-off (best of seven) - 3. Spiele:

KAC - HCB Südtirol 4:1 (1:0, 2:1,1:0) Klagenfurter Stadthalle, 4.716. Tore: Neal (15.), Kozek (27./PP), Comrie (29.), Hundertpfund (58.) bzw. Frigo (39.). Strafminuten: 6 bzw. 11 plus Spieldauerdisziplinar Blunden. Stand in der Serie 3:0.