Basketball: Los Angeles Lakers vor Playoff-Aus: Niederlage bei Knicks

New York (APA/dpa) - Basketball-Superstar LeBron James und seine Los Angeles Lakers haben im Rennen um das NBA-Playoff eine weitere bittere Niederlage kassiert. Die Kalifornier unterlagen am Sonntag den New York Knicks im Madison Square Garden nach einer dramatischen Endphase mit 123:124 (66:63).

Die Chancen auf das Erreichen des Playoff in der Western Conference sind für den 16-fachen Champion nur noch äußerst gering. Der Rückstand auf den Stadtrivalen Los Angeles Clippers beträgt bei nur noch zwölf ausstehenden Spielen neun Siege.

Die Lakers lagen bereits mit 122:111 in Führung, gaben den Sieg in den Schlussminuten aber noch aus der Hand. 22 Sekunden vor Schluss brachte Emmanuel Mudiay die Knicks mit zwei getroffenen Freiwürfen erstmals im vierten Viertel in Führung und dem Liga-Schlusslicht letztlich den Sieg. James war zwar einmal mehr mit 33 Punkten, sechs Rebounds und acht Vorlagen bester Laker, scheiterte jedoch zwei Sekunden vor Schluss mit dem letzten Wurfversuch. Bei den Knicks war Matchwinner Mudiay mit 28 Punkten auch am treffsichersten.