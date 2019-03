Eishockey: KAC im EBEL-Viertelfinale 2 - Capitals stellten auf 2:1

Wien (APA) - Die Vienna Capitals stellten zwei Tage nach dem 3:4 in Znojmo die Rangordnung wieder her. Das beste Team des Grunddurchgangs gewann am Sonntag in der eigenen Halle das dritte Match der Viertelfinalserie gegen die Tschechen mit 5:2 und führt nun mit 2:1 Siegen.

Znojmo ging mit der ersten Chance in Führung (5.), war in der Folge zunächst das bessere Team, schwächte sich aber durch unnötige Fouls. Die Caps schlugen aus der Überzahl durch Schneider (18.) und Tessier (31.) Kapital. Das 3:1 durch Olden (34.) bedeutete die Vorentscheidung in dem intensiven Spiel. Vainonen brachte die Gäste mit seinem zweiten Treffer zwar nochmals heran (52.), Vause (58.) und Schneider ins leere Tor (59.) sorgten aber noch für einen klaren und verdienten Caps-Erfolg.