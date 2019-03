Technisches Problem - Ryanair-Flugzeug landet aber problemlos

München (APA/dpa) - Beim Anflug auf den Allgäu-Airport in Memmingerberg in Bayern hat der Pilot einer Ryanair-Maschine ein technisches Problem gemeldet. Es sei deshalb am Sonntag gegen 18.30 Uhr eine sogenannte Luftnotlage ausgelöst worden, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit. Aber schließlich sei die Maschine vom Typ Boeing 737-800 mit 164 Personen an Bord ohne Probleme gelandet.

Das Flugzeug kam aus Faro (Portugal), der Allgäu-Airport war das geplante Ziel. Verletzt wurde niemand.

Wegen der Luftnotlage wurden Hilfskräfte der Feuerwehr, des THW und des Rettungsdienstes alarmiert. Bis zum Eintreffen der 210 Rettungskräfte habe die Maschine noch ein paar Warteschleifen gedreht, hieß es. Nach rund 25 Minuten sei sie gelandet. Techniker würden sich nun um die Fehlerbehebung kümmern, teilte die Polizei weiter mit. Was genau defekt war, sei unbekannt, sagte ein Polizeisprecher. In einer ersten Polizeimitteilung war noch von Notlandung die Rede.

