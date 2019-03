Fußball: Messi-Triplepack bei Barcelona-Sieg gegen Betis

Sevilla (APA) - Lionel Messi hat in der spanischen Primera Divison seine Saisontore 27 bis 29 erzielt. Der Superstar des FC Barcelona traf beim 4:1 bei Betis Sevilla am Sonntagabend dreimal (18., 45., 85.), die Katalanen liegen damit an der Tabellenspitze nun zehn Zähler vor Atletico. Die Madrilenen hatten Samstag in Bilbao mit 0:2 verloren.

Neben Messi trug sich auch Luis Suarez (63.) in Barcelonas Torschützenliste ein. Dem Titelverteidiger gelang damit die Revanche für das 3:4 gegen Betis Mitte November. Es ist bis dato die letzte Niederlage der Katalanen in der Meisterschaft.