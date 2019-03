Ölpreise kaum verändert

Singapur (APA/dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Montag nur wenig bewegt. Die Aussicht auf eine mögliche Verlängerung der Förderkürzung durch die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) konnte den Preisen zum Wochenauftakt vorerst keinen neuen Auftrieb verleihen.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete in der Früh 67,27 US-Dollar (59,49 Euro). Das waren 11 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel hingegen um 7 Cent auf 58,45 Dollar.

Am späten Vorabend hatte der Ölminister Saudi-Arabiens, Khalid Al-Falih, erneut eine Verlängerung der Förderkürzung bis in die zweite Jahreshälfte hinein angedeutet. Bei einem Treffen von Staaten der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und verbündeter Staaten in Baku sagte Al-Falih, dass es nach wie vor keinen Ausgleich bei Angebot und Nachfrage auf dem Ölmarkt gebe. Daher müsse die in der sogenannten „OPEC+“ zusammengefassten Staaten des Ölkartells und verbündeter Staaten weiterhin „auf Kurs bleiben“.

Bei dem Treffen in der Hauptstadt von Aserbaidschan machte der saudische Minister deutlich, die Drosselung der Ölproduktion noch mindestens bis Juni aufrechtzuerhalten. In den vergangenen Wochen hatte US-Präsident Donald Trump diese Förderpolitik mehrfach kritisiert und die OPEC zu einer höheren Ölproduktion aufgerufen.