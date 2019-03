Europas Leitbörsen zur Eröffnung wenig verändert erwartet

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die europäischen Leitbörsen werden zum Wochenauftakt nur wenig verändert erwartet. Der Future auf den Euro-Stoxx-50 signalisierte eine halbe Stunde vor dem Handelsbeginn einen Aufschlag von 0,06 Prozent auf 3.304 Punkte. Für den DAX zeichnet sich in Frankfurt ein Plus in prozentual ähnlicher Größenordnung ab.

Marktbewegende Daten bleiben am Montag dünn gesät. Am deutschen Aktienmarkt stehen stattdessen die Gespräche über eine mögliche Fusion der Deutschen Bank mit der Commerzbank im Fokus. Vorbörslich standen die Papiere beider Institute auf der Handelsplattform Tradegate deutlich im Plus.

Ein Händler sagte, wirklich überraschend sei die Aufnahme der Gespräche nicht. Die Commerzbank dürfte als Gewinner eine möglichen Fusion hervorgehen. JPMorgan-Analyst Kian Abouhossein schrieb, die Commerzbank sei für jede am attraktiven deutschen Markt interessierte Bank eine gute Wahl.

Beim angeschlagenen Autozulieferer und Kabelspezialist Leoni ist der Start ins neue Jahr missglückt. In den ersten zwei Monaten habe sich die anhaltend schwierige Situation in unerwartetem Umfang fortgesetzt, hieß es in einer am Sonntagabend verbreiteten Mitteilung des Unternehmens. Vorbörslich sackten die Leoni-Titel um gut zwölf Prozent ab.

Neben dem Hauptgesprächsthema Bankenfusion stehen zudem einige Unternehmen aus der zweiten Reihe mit Geschäftszahlen am Montag auf dem Programm, darunter der deutsche Immobilienkonzern Grand City Properties und der Versicherer Talanx. Grand City Properties peilt 2019 operativ mehr Gewinn an. Talanx (HDI) hebt nach dem Gewinnplus 2018 die Dividende an. Detaillierte Jahreszahlen kommen außerdem vom Autovermieter Sixt.

