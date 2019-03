Wiener Aktienmarkt vorbörslich behauptet erwartet

Wien (APA) - Heimische Experten erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Montag mit gut behaupteter Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund einen Punkt über dem Schluss-Stand vom Freitag (3.041,67) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 3.042,00 und 3.058,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.048,00 Punkten aus.

Diese Woche dürfte die Sitzung der US-Notenbank in den Fokus der Anleger rücken. In der Eurozone stehen Daten zur Handelsbilanz für Jänner im Fokus.

Am Freitag hatte der ATX um 0,01 Prozent schwächer bei 3.041,67 Punkten geschlossen. Nach vier Gewinntagen in Folge hat die Wiener Börse am Freitag eine Verschnaufpause eingelegt. Bei den Einzelwerten fielen die Aktien von Mayr-Melnhof um 0,51 Prozent. Der Kartonspezialist wartet diese Woche mit Jahreszahlen für 2018 auf.

Auch Schoeller-Bleckmann lässt sich in die Bücher schauen. Die Papiere des Ölfeldausrüsters schlossen zwar um 2,33 Prozent tiefer, legten aber diese Woche rund 10 Prozent unter den ATX-Titeln am meisten zu.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

~ Porr +3,66% 20,40 Euro Rosenbauer +2,16% 42,50 Euro Semperit +2,14% 12,40 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

~ Schoeller-Bleckmann -2,33% 71,30 Euro Lenzing -2,06% 87,90 Euro Zumtobel -1,93% 6,36 Euro ~

