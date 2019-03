Lkw-Lenker wollte Ruhezeiten verlängern - Mann flog im Burgenland auf

Rudersdorf (APA) - Ein 52-jähriger Lkw-Lenker hat sich am Sonntag bei einer Schwerverkehrskontrolle in Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf) eine Anzeige eingehandelt. Der Mann wollte durch Manipulation seine täglichen Lenkzeiten verkürzen und die tatsächlichen Ruhezeiten verlängern, so die Polizei am Montag. Dem 52-Jährigen habe man sechs Manipulationsfälle nachweisen können. Der Mann ist geständig.