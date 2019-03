Diebesgut im Burgenland in mit Alufolie ausgelegten Rucksack gepackt

Parndorf (APA) - Ein 29-jähriger Ladendieb ist am Freitag beim Stehlen von Kleidung in einem Sportgeschäft in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) erwischt worden. Der Mann hatte das Diebesgut in einen mit Alufolie ausgelegten Rucksack gepackt, berichtete die Polizei heute, Montag. Ein Mitarbeiter hatte den Verdächtigen beobachtet und ihn angehalten, als er das Geschäft verlassen wollte. Der Mann wurde angezeigt.

Am Nachmittag betrat der 29-Jährige laut Exekutive das Sportgeschäft, wählte zehn Kleidungsstücke aus und ging damit in die Umkleidekabine. Dort soll er mit mitgebrachtem Werkzeug die Diebstahlsicherungen entfernt und einen Großteil der Ware in den Rucksack gepackt haben. Zwei Trainingshosen zog der Mann unter seiner Kleidung an. Beim Verlassen des Geschäfts flog der Verdächtige schließlich auf, ein Mitarbeiter verständigte die Polizei. Bei der Einvernahme war der 29-Jährige geständig.