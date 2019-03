Wiener Börse startet befestigt - ATX legt 0,6 Prozent zu

Wien (APA) - Die Wiener Börse ist am Montag mit leichten Gewinnen in die Woche gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.20 Uhr bei 3.059,26 Zählern um 17,59 Punkte oder 0,58 Prozent über dem Freitag-Schluss (3.041,67). Bisher wurden 166.552 (Vortag: 174.101) Aktien gehandelt (Einfachzählung).

Wichtige Unternehmensnachrichten oder Konjunkturdaten stehen am Montag nicht auf dem Programm. Mit Spannung erwartet wird an den Börsen aber die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Mit einem Zinsschritt wird nicht gerechnet, große Aufmerksamkeit gilt aber wie immer den begleitenden Kommentaren der Notenbanker.

Gut gesucht waren im Frühhandel voestalpine und stiegen um 1,95 Prozent. Größere Umsätze gab es auch in Raiffeisen Bank International (plus 1,28 Prozent) und Erste Group (plus 0,51 Prozent). Auch an anderen Börsen konnten Bankwerte angetrieben von Spekulationen über eine mögliche Fusion der Commerzbank mit der Deutschen Bank zulegen.

