Triathlon: Weiss setzte Serie mit Halbironman-Sieg in Mexiko fort

Mexiko-Stadt (APA) - Triathlet Michael Weiss hat am Sonntag beim Halb-Ironman in Campeche seine Siegesserie fortgesetzt. Der WM-Zehnte siegte in 3:50:02 Stunden vor dem Belgier Pieter Heemeryck und dem US-Amerikaner Ben Hoffman. Vor der Winterpause hatte der 2011 nachträglich wegen Blutdopings zwei Jahre gesperrte Niederösterreicher in Cozumel (MEX) und Mar del Plata (ARG) über die volle Distanz gewonnen.

2018 siegte Weiss auch bei allen drei österreichischen Ironman-Bewerben in St. Pölten, Klagenfurt und Zell am See.