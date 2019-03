Karfreitag - Stadtgemeinde Ybbs an der Donau gibt Mitarbeitern frei

Ybbs (APA) - In Ybbs an der Donau im Bezirk Melk werden Bedienstete der Stadtgemeinde am diesjährigen Karfreitag freihaben. Den entsprechenden Entschluss teilte Bürgermeister Alois Schroll (SPÖ) am Montag in einer Aussendung mit. In der weiterhin anhaltenden Karfreitags-Debatte setzt sich der Stadtchef für einen freien Tag für alle Arbeitnehmer ein.

Schroll beruft sich bei seinem Vorgehen auf das Gemeindedienstrecht, in dem geregelt sei, dass der Bürgermeister Beschäftigten „bis zu acht Tage im Jahr Sonderurlaub“ geben dürfe. Konkret gehe es am Karfreitag auch nur um vier Arbeitsstunden, da diese dem NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz zufolge die Zeit der „Dienstleistung“ an diesem Tag darstellen, hielt der Stadtchef fest.

„Ich habe mich entschlossen, den Gemeindebediensteten in Ybbs an der Donau für den 19. April ganztags freizugeben, was bedeutet, dass ich ihnen diese vier Stunden zusätzlich freigebe“, wurde Schroll in der Aussendung zitiert. Er betonte, dass das „öffentliche Leben“ in Ybbs am Karfreitag dadurch nicht beeinträchtigt werde. Mitarbeiter in Einrichtungen wie dem städtische Verkehrsbetrieb verrichten ihre Arbeit „und erhalten dafür als Ersatz eine spezielle Vereinbarung“.

Gleichzeitig fordert der SPÖ-Politiker einen freien Karfreitag für alle österreichischen Arbeitnehmer. „Meine Bitte geht hiermit an die Wirtschaft, es uns gleich zu tun“, sagte Schroll.