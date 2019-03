Zyklon „Idai“ - Stadt Beira in Mosambik zu 90 Prozent beschädigt

Harare/Beira (APA/AFP) - Nach Durchzug des Zyklons „Idai“ liegen große Teile von Mosambiks zweitgrößter Stadt Beira in Trümmern. 90 Prozent der Gebäude in der Stadt und ihrer Umgebung seien beschädigt oder zerstört, teilte das Rote Kreuz am Montag mit. Das Ausmaß der Zerstörung in Beira sei „gewaltig und entsetzlich“, erklärte das Rote Kreuz.

In der Stadt, in der rund 530.000 Menschen leben, seien Straßen komplett zerstört und Kommunikationswege abgeschnitten. Der Zyklon war Ende vergangener Woche durch die Region gezogen. Die Zahl der Toten in Mosambik und im Nachbarland Simbabwe stieg unterdessen weiter an.