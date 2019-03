Tennis: Del Potro sagte auch Teilnahme in Miami ab

Miami (APA/sda/AFP) - Der argentinische Tennisprofi Juan Martin del Potro wird auch am Masters-1000-Turnier in Miami ab Mittwoch nicht teilnehmen. Dem Weltranglisten-Achten macht weiter eine Knieverletzung zu schaffen, die ihn schon daran gehindert hat, seinen Titel in Indian Wells zu verteidigen.

Del Potro war erst im Februar in Delray Beach auf die ATP Tour zurückgekehrt, nachdem er sich im Oktober in Shanghai am Knie verletzt hatte. Laut der argentinischen Zeitung „La Nacion“ drohen dem Achten der Weltrangliste eine Operation und eine Pause von mehreren Monaten.