Europas Leitbörsen zur Eröffnung behauptet

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen haben am Montag überwiegend etwas zulegen können. Der Euro-Stoxx-50 zeigte gegen 10.10 Uhr ein marginales Minus von 0,01 Prozent bei 3.385,87 Einheiten. Der DAX in Frankfurt gewann 0,07 Prozent oder 8,13 Zähler auf 11.693,82 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit plus 0,69 Prozent oder 49,82 Einheiten auf 7.278,10 Punkte.

An der Konjunkturdatenfront sind heute keine kursbewegenden Impulse zu erwarten. Weder in Europa noch in Übersee sind wichtige Datenveröffentlichungen geplant. Marktteilnehmer warten unterdessen auf den Zinsentscheid der US-amerikanischen Notenbank, der am Mittwoch ansteht. Mit einem Zinsschnitt wird nicht gerechnet, große Aufmerksamkeit gilt aber den begleitenden Kommentaren der Zentralbanker.

In den Unternehmensnachrichten rückte eine mögliche Fusion der Deutschen Bank mit der Commerzbank in den Vordergrund. Die beiden deutschen Großbanken haben am Wochenende bestätigt, in Fusionsgespräche getreten zu sein. Die Aktien der Deutschen Bank zeigten ein Plus von 3,6 Prozent, jene der Commerzbank einen Aufschlag von 6,10 Prozent. In einem Branchenvergleich führten die Bankwerte die Kurstafel des europäischen Leitindex an.

Auch etliche Werte von Rohstoffunternehmen starteten mit deutlichen Zuschlägen in die neue Woche: Die Aktien von Rio Tinto und Anglo American in London sowie ArcelorMittal in Amsterdam notierten zwischen 1,9 und 2,5 Prozent höher.

Währenddessen waren die Anteile der Electricite de France (EDF) in Paris weniger gefragt, nachdem die Bank HSBC ihr Kaufvotum für die Aktie von „Buy“ auf „Hold“ herabgestuft hatte. Die EDF-Aktie notierte um 1,3 Prozent tiefer.

